Salernitana in ritiro: Mikael resta a casa

La Salernitana non convoca Mikael per il ritiro in Austria. Raccontano sia sovrappeso, parecchio. Raccontano che Nicola si sia meravigliato, parecchio. Restano Italia anche Ederson, promesso sposo dell'Atalanta, Vergani e Russo per curarsi.

Infortuni

Out anche Iannone, De Matteis e Orlando. Veseli e Lassana Coulibaly, nazionali, raggiungeranno il gruppo che si allenerà a Jenbach nei prossimi giorni, solo dal 10 luglio.

I convocati

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bogdan, Fazio, Gagliolo, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Motoc, Sy;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Boultam, Capezzi, Cavion, Coulibaly M., Iannoni, Iervolino, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic;



ATTACCANTI: D’Andrea, Jimenez, Kristoffersen, Ribery, Simy.