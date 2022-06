"La maglia numero 82 è per lei": Salernitana a casa di un tifoso storico

Quando al citofono ha detto "chi è?", gli hanno risposto con la parola del cuore, la voce del sangue. "Salernitana, siamo la Salernitana". A 82 anni, c'è ancora tempo per emozionarsi: Rocco Olivieri, tifoso storico del cavalluccio marino - quando furono riacquistati i segni distintivi in tribunale sfilò in corteo quasi solitario, da via Papio - ha ricevuto la visita dell'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

La sorpresa

Il dirigente era in compagnia dello Slo della Salernitana, Mimmo Napoli. Ha fatto, dunque, visita al supporter granata Rocco Olivieri e gli ha donato la maglia personalizzata dei granata con il numero 82, la sua età. Olivieri ha replicato con un "tour immersivo" nel suo museo domestico, fatto di sciarpe, bandiere, targhe e ritagli di giornale. Hanno partecipato i tifosi del Centro Coordinamento Salernitana Clubs, presieduto da Riccardo Santoro.