Roma-Salernitana, è già febbre granata: i tifosi attendono l'apertura della prevendita

Lo stadio Olimpico, il 20 agosto, farà registrare il consueto, straordinario colpo d'occhio. Per la parte giallorossa, è già quasi sold out. I supporter dell'ippocampo, invece, dovranno accaparrarsi i 3500 tagliandi disponibili per il settore ospiti