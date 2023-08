"Dimmi Josè": la Salernitana sfida Mourinho, no al supplemento biglietti e percorso obbligatorio per i tifosi

Non ci sono più scorte di biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio Olimpico e nessun supplemento verrà concesso ai tifosi della Salernitana. Lo spazio libero, capiente ulteriori 1500 posti, verà utilizzato come area cuscinetto tra i settori giallorossi ed i 3350 supporter del cavalluccio marino che in poche ore, nei giorni scorsi, hanno polverizzato i biglietti che erano stati messi in vendita. Lo ha deciso il Gos, gruppo operativo per la sicurezza, che si è riunito nella capitale.

Il percorso per i salernitani

La Questura di Salerno ha anche diramato una nota di servizio, rivolta a tutti i tifosi della Salernitana che raggiungeranno Roma con mezzi propri ed a bordo di pullman organizzati dai club e gruppi ultras. Le auto dovranno essere parcheggiate nell’area Nord dello stadio Olimpico. Da quel punto, i tifosi dovranno raggiungere il settore ospiti a piedi. L’itinerario da seguire prevede l’ingresso al casello autostradale Roma Sud, innesto con il Grande Raccordo Anulare. L'udcita dedicata è "Salaria" con direzione centro. Da qui bisognerà entrare nella Tangenziale Est, percorrere Largo Ferraris IV e poi arrivare a viale Macchia della Farnesina.