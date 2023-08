Mast'Antonio show allo stadio Olimpico: la Salernitana strappa il pari alla Roma e può anche recriminare

Finisce 2-2 e quasi tra i rimpianti, perché le magie di Candreva sono quelle perle che di solito finiscono in solitaria nella copertina, a sigillo di una giornata fantastica. E' comunque speciale, anche se la Roma addenta il pareggio in extremis e lo dedica a Sor Carletto Mazzone. Nella giornata del romanismo e della romanità, tocca a Mast'Antonio Candreva fare il pienio di applausi dedicandosi e dedicando alla squadra una doppietta che le consente di muovere il primo passo in questa stagione di Serie A.

La partita

La Salernitana parte con buon piglio e al 4' già si affaccia nell'area di rigore della Roma. Candreva ci crede, insegue il pallone sull'out sinistro. Mente lo rincorre, Botheim e Maggiore esitano secondi decisivi. Così, quando il pallone è scodellato al centro, i due granata attaccano la porta ma non sono sulle zolle decisive. Ancora Salernitana al 6': Fazio verticalizza per Bradaric che scappa via a sinistra ma serve il pallone non solo dietro la difesa della Roma ma pure dietro la sagoma di Kastanos. Il cipriota deve ritrovare la coordinazione ma perde velocità di esecuzione: tiro alto. Poi sale in cattedra la Roma e colpisce infilandosi tra le zolle dove la Salernitana appare oggettivamente più in difficoltà, cioè nella posizione di Fazio. Al 7', lancio lungo nel cuore della difesa granata. Belotti ha il tempo di stoppare e di battere a rete. Esulta lo stadio Olimpico ma non vale: fuorigioco. Non al 17': lancio centrale e piuttosto lento di Llorente fiondato dalla trequarti romanista, Fazio è fuori posizione ma neppure stacca per ostacolare Belotti. L'attaccanete beneficia così del mezzo metro d'oro per dribblare Gyomber e superare Ochoa con un tocco sotto misura (1-0).

Sempre Mast'Antonio

La Salernitana traballa ancora in area di rigore e Ochoa la salva con un balzo da gatto al 33' su colpo di testa di Smalling. Il cross è abbastanza lento e spiove sul vertice dell'area piccola, la tattica di Memo è attendere deliberatemente in prossimità della riga di porta rinunciando all'uscita per risolvere poi tra i pali. Nel momento di maggiore difficoltà la squadra granata agguanta il pareggio. Si illumina la mattonella di Fazio che conduce l'assalto, pallone in profondità verso Lassana Coulibaly che è intelligentissimo a fare velo per liberare altri dieci metri di corridoio nei quali si infila Candreva. Destro meraviglioso: potente, imprendibile, si insacca sotto la traversa e la Salernitana fa 1-1 al 36'.

La ripresa nel segno di Candreva

Tonino Candreva illumina la scena al 4' della ripresa. Realizza un gol sontuoso. Cambio gioco di Bradaric con una sventagliata da sinistra a destra, Mast'Antronio stoppa a rientrare con il destro per dribblare Cristante e realizza un meraviglioso gol di sinistro con il giro, il compasso, la classe. Mourinho mischia le carte e dalla tribuna chiama cambi. Tre sostituzioni: entrano Renato Sanches, Paredes e Zalewski; gli fanno posto Spinazzola, Bove e Smalling. La replica di Paulo Sousa è Dia in campo al posto di Mazzocchi. Quindi tatticamente la Salernitana si sistema con Kastanos largo a destra, Botheim sottopunta insieme a Candreva, Dia attaccante.Fa molto caldo e l'arbitro concede il secondo "coolink break" per consentire alle squadre di dissetarsi. Ma senza distrarsi, perché è sufficiente un'incursione di Renato Sanches e l'assist per El Shaarawy affinché il "faraone", abile a sfuggire alla marcatura, possa fiondare verso la porta di Ochoa incocciando l'incrocio dei pali. Sousa nel frattempo spende altri due cambi: fuori Maggiore e Kastanos per Legowski e Sambia.

Le palle inattive

La Salernitana protesta a lungo per la decisione del tremebondo Feliciani. Protesta perché ritiene che Sambia nell'intervento difensivo non sia l'ultimo a toccare. Invece l'arbitro concede corner e la parabola che spiove dalla bandierina, pur non essendoci Smalling, diventa assist invitante per Belotti che ancora una volta tutto solo, sfuggendo alla marcatura di Gyomber e probabilmente di Botheim che si stacca tardi dal palo, insacca di testa alle spalle di Ochoa. 2-2 all'83'. C'è busogno di rinforzare gli ormeggi: esce Botheim, entra Mamadou Coulibaly.