Infermeria granata: Sousa in ansia per Lovato e Pirola, a Roma può ricostruire la difesa

L'aggettivo che rinfranca è "lieve": Pirola ha riportato una lieve lesione muscolare e Lovato fa i conti con un lieve acciacco al ginocchio, tra ginocchio e cavo popliteo. Restano però entrambi in dubbio per la trasferta di Roma, anzi Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, già studia soluzioni alternative perché potrebbe rinunciare ad entrambii difensori. Per Lovato si tratta di un trauma contusivo, di un problema articolare, dunque più gestibile rispetto ai problemi muscolari di Pirola che, nonostante siano di lieve entità, so o sempre i più insidiosi. Lovato proverà a stringere i denti e c'è una speranzella, sebbene remota, di vederlo nella lista dei convocati.

La tattica

Paulo Sousa ha due scelte: in attesa di Facundo Gonzalez dalla Juventus e dopo essersi già pronunciato su Bronn, può schierare la Salernitana con la difesa a quattro oppure utilizzando tre centrali, uno dei quali da adattato. La sensazione è che propenda per quest'ultima soluzione: difesa a tre con Bradaric schierato da braccetto sinistro. E' già accaduto nell'ultima parte della sfida di Coppa Italia alla Ternana, una sorta di prova generale in vista della prima emergenza stagionale. Da destra a sinistra, dunque, la Salernitana dovrebbe affrontare gli attaccanti della Roma - al momento Belotti ed El Shaarawy - con Gyomber, Fazio e Bradaric. Utilizzare, invece, solo Gyomber e Fazio renderebbe la coppia centrale più lenta e quindi più debole. Se Bradaric sarà utilizzato da braccetto, è molto probabile che tocchi a Mazzocchi disimpegnarsi sulla fascia mancina. Sousa lo tiene sotto osservazione.