Appello dei calciatori e trasferta a Roma: esodo granata

Nuovo esodo granata a Roma, allo stadio Olimpico. Nel giorno della Domenica delle Palme, a casa di Mourinho, ci saranno non meno di 4mila tifosi della Salernitana al seguito della squadra allenata da Davide Nicola.

L'appello

Oggi, attraverso i social network, la Salernitana ha invitato i tifosi all'adunata. Hanno inviato messaggi Bonazzoli, Ederson e Djuric. Nel frattempo in ricevitoria i tifosi hanno acquistato l'ulteriore scorta di biglietti disponibili. L'assalto è stato conseguenza di alcune decisioni. La Roma ha eliminato il vincolo della tessera del tifoso nel settore ospiti e ha eliminato anche il divieto di acquisto in altri settori per chi è residente in Campania. In poche ore, sono stati polverizzati 628 tagliandi del settore ospiti. Si attende una nuova dotazione.