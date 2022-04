La Salernitana a casa di Mourinho: mancheranno Fazio e Bonazzoli

L'allenatore del cavalluccio marino sarà obbligato ad effettuare almeno due sostituzioni in formazione base, rispetto alla partita persa in casa contro il Torino. Salteranno il match per squalifica il difensore, a propria volta protagonista di uno spezzone di campionato opaco, e il miglior realizzatore della squadra