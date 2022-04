Salernitana al rischiatutto contro la Roma: Nicola prepara 4 novità

Quattromila tifosi di fede granata sugli spalti dello stadio Olimpico e quattro novità di formazione. L'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, si prepara al rischiatutto contro la Roma lavorando ad una novità per reparto.

Le scelte

Obi è il candidato ad occupare il ruolo di quarto a sinistra nel centrocampo che ritroverà Bohinen dal primo minuto. Dragusin dovrebbe rientrare in difesa per colmare l'assenza di Fazio. Sarà però Gyomber a spostarsi sul centrosinistra. In attacco, spazio alla coppia Djuric-Mikael. Modulo 3-4-1-2, speculare all'atteggiamento tattico che sceglierà Mourinho.

La trasferta indigesta

Nell'intermezzo europeo, ieri in Conference League la Roma è stata sconfitta 2-1 dal Bodo Glimt, la stessa avversaria che tempo fa le aveva rifilato un pesante 6-1, proprio in Norvegia. "Abbiamo giocato su un campo di plastica - ha tuonato Mourinho riferendosi al fondo di gara in erba sintetica - e proprio su questo campo di plastica abbiamo perso Mancini per infortunio". Problema al ginocchio per lui: salterà la Salernitana e si prepara uno tra Kumbulla e Cristante, quest'ultimo da adattato. Mancherà anche Pellegrini che è squalificato, alla stregua di Fazio e di Bonazzoli su sponda granata. Zaniolo è stato risparmiato in Conference League. Giocherà in avanti, in coppia con Abraham; alle loro spalle Mkhitaryan.