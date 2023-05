E' il giorno di Roma-Salernitana, granata all'assalto dei record: le formazioni

Bersagliera contro gliadiatori, la Salernitana che studia da grande contro la Roma che sogna la conquista dell'Europa League, circa 3400 cuori granata nello stadio Olimpico esaurito in ogni ordine di posto. La cartolina di Roma-Salernitana è uno spot per il calcio ma anche nutrimento per "la mentalità vincente" alla quale Paulo Sousa ha fatto più volte riferimento lungo il percorso per la costruzione di un futuro "solido e ambizioso", come piace a lui. In conferenza di presentazione, l'allenatore portoghese della Salernitana ha detto di non essere il mister dei record. Eppure la sua squadra oggi ha due traguardi nel mirino, che mettono le ali ai piedi: se fermerà la Roma, avrà preso punti contro tutte le squadre di Serie A; se conquisterà almeno un pareggio, migliorerà il proprio record di 38 punti in massima serie, in una sola stagione.

Le formazioni

Non c'è tempo per gli esperimenti, non ancora. La Salernitana ha festeggiato la salvezza aritmetica ma non si presenterà all'ombra dei pini di Roma in vacanza, in relax. Anzi, farà sfoggio della migliore formazione possibile. Sousa pensa al ritorno nell'undici base di Gyomber, in difesa. Sulla trequarti, appare scontato il ritorno di Candreva, dopo il gol con il quale il numero 87 granata ha battuto l'Atalanta e regalato un'altra gioia ai propri supporter. Arbitrerà Colombo di Como, fischio d'inizio alle ore 18.30.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Wijnaldum; Solbakken, Abraham. In panchina: Svilar, Boer, Smalling, Tahirovic, Darboe, Celik, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Belotti. Allenatore: Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. In panchina: Sepe, Fiorillo, Troost-Ekong, Lovato, Bronn, Sambia, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Iervolino, Kastanos, Crnigoj, Bonazzoli, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.