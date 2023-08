Sousa tra Roma e mercato: "I nuovi attaccanti non li conosco, scommesse di patron e diesse"

La Salernitana ritorna nello stadio del destino, nello stadio di Agostino Di Bartolomei, quello del tacco di Dia: l'Olimpico sold out attende i granata. Si ripresenteranno al cospetto della Roma con l'ossatura base che consentì loro di strappare il pareggio, lo scorso maggio, pure con un pizzico di rimpianto. Adesso è un'altra storia: la prima di campionato custodisce fascino ma nasconde anche insidie. La Roma sarà pure orfana di Mourinho in panchina, di Paulo Dybala e Pellegrini in campo causa squalifica, ma è la solita squadra tenace, forte fisicamente, organizzata, molto pericolosa su palla inattiva. Paulo Sousa ha un dubbio in difesa, legato alle condizioni fisiche di Lovato. Se sarà della partita e verrà allineato a Gyomber e Fazio, Bradaric giocherà largo a sinistra e Mazzocchi, con tutta probabilità partirà dalla panchina. Mazzocchi pare avere chance dal 1', sulla fascia sinistra, se Bradaric dovesse essere utilizzato da braccetto a sinistra per la contemporanea assenza non solo di Pirola ma anche di Lovato.

La presentazione di Sousa

Aveva indicato la necessità di sette giocatori e De Sanctis negli ultimi giorni ne ha ingaggiati quattro. Martegani non è ancora disponibile, Stewart rientrerà dalla Giamaica ad inizio settimana. Legowski e Ikwuemesi, invece, sono già allenati, hanno disputato diverse partite d'inizio stagione. "Per adesso ne abbiamo solo uno convocabile, Legowski, perché tutti gli altri non ci sono - dice Sousa - non si sono neppure mai allenati con noi. Conoscevo gIà Legowski per la mia esperienza di ct, molto giovane di quello che è. Gli altri non li conosco, per niente. Sono una scommessa del nostro direttore sportivo e del nostro presidente. Ho bisogno di conoscerli, provengono da un campionato diverso e inferiore rispetto al nostro. Facciamo un esempio: Candreva ha avuto uno spostamento di ruolo ma lo conosco da anni, fa la Serie A da anni. Per me in questo caso è più facile prendere decisioni. Tutti questi che arrivano abbiamo prima bisogno di conoscerli e poi di lavorare per integrarli al più presto possibile. Infine, dobbiamo fare in modo che queste scommesse siano le migliori, rispetto alle scelte del direttore e del presidente". Questi innesti, dunque, non concordati con la parte tecnica? "Il mio italiano credo che sia stato capito. La mia risposta non voglio allungarla. Più che cercare di lamentarmi, cerco di fare arrivre ai nostri tifosi un messaggio concreto e costante, cioè devono essere orgogliosi dei nostro giocatori, perché anche se in questo pre campionato le condizioni non sono state le migliori, pure come organico ridotto, siamo riusciti a superare il turno di coppa e a prendere il trofeo Iervolino. Con questa base e condizioni noi affrontiamo la Roma, che giocherà in uno stadio esaurito e che ha un grande potenziale per vincere il campionato. Deve essere, dunque, una partita che ci deve dare gioia per vincere il campionato". E ancora: "Molti tifosi mi hanno detto portaci in Europa, portaci in Europa. Ma ci vuole realismo. Il mio obiettivo è spingere i calciatori a vincere le partite e l'ambizione deve essere la conferma di Serie A. Per ottenerla, dobbiamo lavorare come gli altri e più degli altri".

La difesa e l'amico entusiasmo

E' la situazione più complicata, perché ad inizio luglio era il reparto più ricco di risorse e adesso ci sono difficoltà. "Lovato sarà convocabile, perché è quello che più si presenta capace di darci una mano. Quando parlo di numeri, dobbiamo essere anche in grado di mantenere numeri alti durante il campionato. L'Olimpico è un palcoscenico straordinario per qualsiasi interprete. Sousa ha entusiasmo dentro di sé? Le mie motivazioni nascono da tutte le difficoltà. Posso incidere su quello che posso controllare, ovvero il gusto di fare il mio mestiere nel miglior modo. Voglio far esaltare il potenziale dei miei giocatori per fare risultati che rendano orgogliosi loro, la città e i tifosi. Dia? Una settimana in più di lavoro al 100% può consentirgli anche di partire dall'inizio ma sapendo che non riuscirà a fare tutta la partita. Non sarà il miglior Dia, in ogni caso. Mi ha sorpreso nei minuti che ha giocato in coppa, non mi aspettavo i risultati visti, anche in questa settimana ha fatto bene. Può darci una mano in più". Mazzocchi? "Ha fatto tutta la settimana, ha molta mancanza competitiva, è integrato e sicuramente starà in questa partita. Su Bronn non ho niente di aggiungere". Dalla partita potranno arrivare risposte che spingeranno Suusa a fare altre richieste al club? "Sicuramente dovremo fare una partita di gran lunga migliore della precedente. Il campionato è senza dubbio una maratona, ma ogni partita per me è la più importante. Viviamo di risultati, la città ed i tifosi vivono di risultati. Amo tantissimo i nostri tifosi: una delle mie grosse ambizioni è rappresentarli nel miglior modo per vincere la partita dovunque andiamo".