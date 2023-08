Tonino re di Roma, la voce dei tifosi: "Candreva scintillante, la Salernitana è partita con il piede giusto"

Un pizzico di rimpianto per la vittoria sfumata quasi all’ultima curva non può sovrastare il gusto dolcissimo del pareggio petto in fuori e formato lunapark: due tiri, due orsacchiotti. La Salernitana strappa il pareggio alla Roma, impatta benissimo sul campionato di Serie A e si prepara con il vento in poppa al debutto casalingo contro l’Udinese. I tifosi sono realisti – la difesa va registrata – ma anche entusiasti, innamorati di Candreva che allo stadio Olimpico ha giocato una partita da brasiliano.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: “Si riparte incavolati e… allupati come il finale dello scorso anno. Certo, va registrato qualcosa: attendiamo che i nuovi si ambientino. Manca qualcosa ancora per quanto riguarda il mercato. Dia speriamo si riconfermi. Un solo appunto i due ragazzi, le due scommesse, se sono tali, potevano essere presi ad inizio ritiro in modo da farli conoscere al mister. Ma va bene tutto: partiamo con un pareggio stupendo a Roma e questa è la cosa più importante”. Mario De Rogatis: “Buona la prima: il debutto è stato monopolizzat9o dalle giocate di un grande campione. La difesa è da rivedere: Gyomber e Fazio non sono in uno stato di forma apprezzabile; Mazzocchi mi è parso in grosse difficoltà sulla fascia destra; Maggiore timoroso in copertura. Non nascondo la delusione per una campagna acquisti deludente, articolata tra proclami evanescenti ed algoritmi incomprensibili. Ma voglio dare fiducia alla società, in attesa del sospirato botto finale. I 3500 tifosi granata hanno sovrastato i settantamila romanisti: che orgoglio!”. Paolo Toscano: “C’è un po’ di rammarico per aver subito il gol del pareggio a dieci minuti dal termine della partita. Sinceramente nel primo tempo la squadra mi è piaciuta poco, mentre nel secondo tempo ha cominciato a giocare con più aggressività. Abbiamo bisogno di rafforzare la squadra, se vogliamo dire la nostra in questo campionato, perché Sousa ha pochi giocatori a disposizione”. Antonio Positano: “Buona la prima. La Bersagliera esce dall’Olimpico con un punto ed una buona prestazione. Chiediamo alla società un ulteriore sforzo sul mercato per completare l’organico e farci competere con maggiore tranquillità . Per quanto riguarda la partita abbiamo visto la solita buona organizzazione di gioco ed un Candreva da clonare. Avanti con la prossima”. Per Ciro Troise si tratta di "due punti persi, Belotti colpevolmente solo in area. Ottime indicazioni per Spalletti con Candreva e Belotti in grande spolvero. A proposito di Candreva: ma come ha fatto a giocare con quel caldo in maniche lunghe? Buon campionato a tutti".