Salernitana Bersagliera allo stadio Olimpico, la voce dei tifosi: "Ci stiamo divertendo"

"Se questo è un sogno, non svegliateci". I tifosi della Salernitana si stropicciano gli occhi davanti ad una Salernitana straripante, che ha toccato punte d'eccellenza allo stadio Olimpico, sfoderando un primo tempo sontuoso contro la Roma. Mourinho a modo suo - schietto e sfrontato - ha detto di aver visto undici giocatori granata "giocare la finale di Champions League". Ha aggiunto: "Come piace a me". In realtà, come piace a tutti: oggi la Salernitana ha svestito i panni della matricola snobbata che l'accompagnava l'anno scorso e ha indossato l'abito dell'ammazza-grandi. I tifosi hanno ragione a cantare "ci stiamo divertendo", perché non capita a tutte le squadre di avere Coulibaly in versione millepiedi e pure metronomo (il lancio a Candreva è da regista), un 36enne che realizza due perle allo stadio Olimpico (non va dimenticato il gol di Candreva contro la Lazio) e Boulaye Dia che si concede il lusso di sbeffeggiare Rui Patricio con il tacco delle star.

La voce dei tifosi

Il commento di Mario De Rogatis: "Si sta per chiudere una stagione straordinaria, ricca di emozioni, la più prestigiosa della storia granata. Che bello il primo tempo dei granata: grande possesso palla, con una personalità da big, a conferma che quando si è mentalmente liberi, senza remore, si riesce a dare il meglio. Candreva è un vero campione, che trascina la squadra al momento giusto. Le solite criticità evidenziate sono le difficoltà sulle palle inattive, ma è anche merito degli avversari. Non resta che prepararsi alla grande festa di sabato". Mimmo Rinaldi osserva: "Giocartela anche sui campi degli squadroni ha un altro senso. Mi ricordo le frasi fatte e poi dette: "Le partite non sono alla nostra portata". Mi ricordo Candreva a tutta fascia, Vilhena terzino sinistro. Ma di che parliamo? Allo stadio Olimpico abbiamo giocato un partitone e abbiamo fatto due eurogol per impostazione e realizzazione. È stata una giornata stupenda. La cosa più bella è stata lo scambio di sciarpette tra i tifosi. Clima disteso ed è questo che conta". Il commento di Antonio Positano: "E’ un peccato che tra due partite termini il campionato. Ci stiamo divertendo ed a Roma siamo stati protagonisti sugli spalti e sul prato verde. Avanti Bersagliera". Paolo Toscano dice: "Abbiamo giocato un primo tempo sontuoso. Peccato non aver vinto, soprattutto per i tantissimi tifosi presenti che, ancora una volta, hanno dato prova di essere grandiosi! Adesso dobbiamo chiudere in bellezza questo splendido campionato in uno stadio gremito". La consueta chiosa di Ciro Troise: "Prova superlativa dei granata che, contro una squadra motivatissima, hanno lottato fino alla fine onorando la salvezza raggiunta in anticipo, neutralizzando le solite provocazioni della panchina giallorossa".