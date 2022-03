Salernitana con il fiocco azzurro: Ruggeri convocato in Nazionale

E' sbocciata la primavera di Matteo Ruggeri. Il terzino sinistro di scuola Atalanta, in forza alla Salernitana, ha ricevuto la pre convocazione di Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale under 20.

Lo scenario

Ruggeri, che è guarito dall'infortunio muscolare, è stato schierato titolare nell'ultimo match disputato allo stadio Arechi contro ill Sassuolo e adesso sopravanza Ranieri nei ballotaggi sulla fascia sinistra, in vista della trasferta a Torino, contro la Juventus, sarà utilizzato da Bollini durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Una doppia partita per lui. Il ct Bollini lo richiede per il doppio impegno del Torneo 8 nazioni contro la Germania (ad Ascoli) il 24 marzo e contro la Norvegia il 28 marzo.