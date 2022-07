Salernitana casting attaccante: c'è anche un giocatore del Napoli

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è sull'agenda del direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis. Radio mercato "gracchia" della possibilità di una trattativa che decollerebbe, se il Napoli a propria volta si rinforzasse ingaggiando un nuovo profilo, considerando quindi esubero Petagna.

L'intoppo Mazzocchi

Il giorno decisivo per il futuro del terzino destro della Salernitana sarà lunedì. Il suo procuratore, che da tempo spinge per una soluzione in altro club, presenterà al cavalluccio marino le offerte pervenute dal Monza e dal Torino. La Salernitana stima il cartellino di Mazzocchi ad una cifra non inferiore ai 7-8 milioni di euro. Se dovesse cederlo, valuterebbe due giocatori sui quali ha acceso i riflettori. Si tratta di Malcuit e di Santon. Quest'ultimo di libera dalla Roma, così come Ansaldi, svincolato oggi dal Torino, profilo che l'allenatore Davide Nicola caldeggia per la fascia sinistra. Nel frattempo l'Atalanta aspetta una risposta da Ederson, anzi l'aspetta da Lovato. Quest'ultimo, difensore, è una contropartita tecnica inserita per l'affare Ederson e dovrebbe essere ceduto alla Salernitana insieme ad Okoli ed a 15 milioni di euro. Lovato, però, riflette ad oltranza, attratto dall'offerta del Bologna.