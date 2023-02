Cuore granata-curva Sud: la Salernitana apre i varchi per l'allenamento

Mancano pochi giorni a San Valentino, la festa degli innamorati, e la Salernitana ha deciso di mandare baci a profusione ai propri tifosi. Dopo la realizzazione della maglia con i cuori che formano l'ippocampo, indossata contro la Juventus, il club granata decide di spalancare le porte della curva Sud Siberiano e di disputrare un allenamento a porte aperte.

Lo scenario

Accadrà domenica 12 febbraio, giorno di rifinitura e di partenza per Verona. La Salernitana ha chiesto e ottenuto di allenarsi allo stadio Arechi, domenica mattina. I calciatori non raggiungeranno lo stadio con le proprie auto ma accederanno al varco 1 in pullman, come se fosse il giorno della partita casalinga. Faranno allenamento e poi in pullman raggiungeranno un vicino albergo per il pranzo pre-partita e il trasferimento in Veneto. In campo, però, le ultime prove si svolgeranno alla presenza del pubblico amico. I tifosi, infatti, potranno accedere alla curva Sud Siberiano e incitare i calciatori. Per Verona sono stato già venduti circa 700 biglietti. I supporter raggiungeranno la città scaligera a bordo di un pullman e di minivan. All'uscita della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, bus navette attenderanno i tifosi che hanno scelto di viaggiare in treno.