"Abbonamento quanto mi costi": Salernitana a Palazzo di Città, c'è la data dell'audizione

C'è la data dell'audizione. La Salernitana è attesa a Palazzo di Città venerdì 1 luglio alle ore 18. Barbara Figliolia, consigliere comunale e presidente della commissione consiliare Politiche Sociali, ha fissato l'appuntamento per la seduta straordinaria e congiunta (insieme ad Avella, presidente commissione sport) che è stata convocata per affrontare il tema, anzi il problema degli abbonamenti costosi.

I fatti

Attraverso una nota stampa e facendosi portavoce delle istanze dei cittadini-tifosi, i consiglieri hanno ribadito la necessità di un confronto e anche il valore simbolico della Salernitana, elemento di aggregazione e fenomeno sociale. Insomma la Salernitana deve essere a portata di tutti, di tutte le tasche. La Serie A è la Serie A: salotto buono del calcio, prevede investimenti, spese enormi. Lo spettacolo di qualità ha un valore e quindi un corrispettivo in soldi. Nello stesso tempo, "non dobbiamo dimenticare - hanno sottolineato i presidenti delle commissioni - le fasce più deboli, i meno abbienti".

Il consigliere Naddeo

Il dibattito in città, in queste ore, è stato arricchito dall'intervento del consigliere comunale Naddeo, che ha tirato in ballo anche la convenzione d'uso dello stadio, bene di proprietà di Palazzo di Città, ha messo sotto la lente d'ingrandimento la percentuale del 6.5% che la Salernitana corrisponde al Comune, a titolo di canone d'utilizzo, scorporandola dal lordo degli incassi, e ha chiesto di ritoccarla per dare al club respiro economico e bilanciarla nel frattempo con iniziativa che possano favorire la presenza di famiglie allo stadio. "Ritengo possibile - ha spiegato Naddeo - una rivisitazione della convenzione Comune-Salernitana per l'Arechi. Al momento, la Salernitana retrocede al Comune il 6.5% degli incassi. Si può pensare, in cambio di una politica dei prezzi più favorevole agli acquirenti dei posti più popolari, una riduzione della percentuale riconosciuta all’Ente. Abbonamenti meno costosi certamente diventeranno più numerosi e più persone si possono consentire la visione di uno spettacolo che è anche fenomeno sociale".