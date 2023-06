La Salernitana alza il sipario sulla nuova stagione: campagna abbonamenti e centro sportivo

Danilo Iervolino, patron della Salernitana, indossa la sciarpa granata e fa il giro di campo in compagnia di sua moglie, la signora Chiara Giugliano. La foto che pubblichiamo fa riferimento a Salernitana-Udinese, ultima gara casalinga di campionato. In campo c'è una famiglia che tifa granata, impegnata ogni giorno a sostegno del cavalluccio marino. Proprio alle famiglie e non solo allo zoccolo duro dei sempre presenti si rivolgerà la Salernitana dalle ore 11 del 24 giugno, orario e giorno della presentazione della nuova campagna abbonamenti. Sarà presentata nei saloni della concessionaria Noviello, in zona industriale, a Salerno.

I preparativi

L'amministratore delegato Maurizio Milan ha incontrato il presidente Iervolino a Roma. Tocca al patron scegliere il naming della campagna abbonamenti, ultimo tassello. Gli ultimi giorni di giugno spalancano le porte non solo al calciomercato - De Sanctis tratta alcuni giocatori con il Milan e con l'Inter - ma anche agli ambiziosi progetti granata che riguardano il centro sportivo e lo stadio Arechi. Riguardo il centro sportivo, durante il meeting con la stampa, Milan ha annunciato "grandi novità a breve". Per quanto riguarda lo stadio, invece, il Comune di Salerno ha detto sì all’installazione dell’ascensore per disabili nei Distinti: la Salernitana potrà mettersi all'opera dal 3 luglio. Resta il nodo curva Nord. La Salernitana auspica "tempi rapidi di risoluzione", ma anche in presenza di una eventuale valutazione positiva della Prefettura sulla variazione di progetto che il Comune e la Salernitana propongono, sarà poi necessario comvocare la Commissione provinciale di vigilanza. Tra le ipotesi, anche una dislocazione del parcheggio ospiti in un'area distante un paio di chilometri dallo stadio e successivo utilizzo di navette per il trasporto.