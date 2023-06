"La curva Nord non è in vendita": al momento non rientra negli abbonamenti granata

C'era una volta la campagna acquisti che faceva da preludio alla campagna abbonamenti. Salerno negli anni Ottanta e anche Novanta aspettava il nome, il cognome, l'indirizzo del bomber, incominciava a sognare e poi si metteva in fila al botteghino. Adesso è tutto cambiato, perché la Serie A vale il prezzo del biglietto, perché il patrimonio della città va strenuamente difeso e perché - in fondo - il bomber la Salernitana ce l'ha già, sebbene non sappia ancora se potrà di nuovo ammirare Boulaye Dia in campo con la casacca granata.

Il punto interrogativo

Tantissimi salernitani "tifano" per la riapertura della curva Nord. Sarebbe il settore da dedicare anche alle famiglie e in ogni caso lo spicchio di stadio nel quale poter portare migliaia di persone calmierando il più possibile il prezzo del titolo d'ingresso. Insomma più quantità e meno soldini. La Salernitana ha dialogato fitto con le istituzioni ma il 24 giugno, nel giorno della presentazione della campagna abbonamenti con naming scelto dal presidente Iervolino, non è stato possibile considerare anche la Nord nella pianta organica dei posti in vendita. Per trasformare la curva Nord da deserto a giardino per le famiglie occorre innanzitutto dirottare il settore ospiti in uno spicchio dei Distinti e poi ottenere il parere favorevole della Commissione provinciale di vigilanza. Al momento, l'obiettivo è migliorare il dato della scorsa stagione: 8118 abbonamenti venduti.