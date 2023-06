Abbonamenti e fidelity card: c'è chi dice no, la Salernitana valuta alternative

La parola d'ordine è mediazione: la Salernitana proverà a soddisfare anche le richieste delle zoccolo duro della tifoseria che non vuole "il censimento", cioè non vuole sottoscrivere la fidelity card considerata dal club propedeutica all'abbonamento.

Lo scenario

Durante la presentazione della campagna di fidelizzazione nei saloni del gruppo Noviello, il club granata aveva presentato la card come lasciapassare per sottoscrivere il carnet di abbonamento alle 19 partite casalinghe. C'è però una fetta di tifoseria reticente, che ha presentato le proprie rimostranze attraverso lo Slo Mimmo Napoli. La società granata aveva anche motivato l’addio al supporto cartaceo, che per motivi fiscali non è riprocudibile nel caso in cui ci fosse un furto, smarrimento o danneggiamento. Il supporto digitale, invece, consente di ricaricare il titolo di ingresso su un'altra fidelity card. E' possibile, inoltre, il cambio utilizzatore e caricare la variazione al massimo per tre partite sul supporto digitale di un altro tifoso, a patto che diponga di card granata. L'obiettivo, in attesa dell'apertura della curva Nord, è migliorare il risultato della scorsa stagione: 8118 abbonamenti venduti.