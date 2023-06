Abbonamenti, la Salernitana sblocca l'impasse: "Vendita anche in formato cartaceo"

Gli abbonamenti saranno in vendita anche in formato cartaceo. La Salernitana accontenta una larga fetta di tifoseria, decide di non rendere obbligatoria la sottoscrizione della hippo card, propedeutica alla sottoscrizione della tessera.

La nota stampa

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche in formato cartaceo dal 5 al 12 luglio in promozione per i vecchi abbonati. Dal 13 al 31 luglio sarà possibile acquistare gli abbonamenti cartacei in vendita libera", scrive la società nel proprio comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

Le limitazioni

"Coloro che sottoscriveranno l’abbonamento cartaceo non potranno usufruire del cambio utilizzatore previsto per gli abbonamenti digitali. In caso di furto, smarrimento o deterioramento dell’abbonamento cartaceo non sarà possibile, in nessun caso, emettere un abbonamento sostitutivo, omaggio o qualsiasi titolo equipollente, tale regola vale anche per l’acquisto di un singolo titolo. I sottoscrittori degli abbonamenti in modalità cartacea non potranno usufruire della promo porta un amico”.