"Forza Salernitana sempre": il club granata lancia la campagna abbonamenti

La Salernitana lancia la campagna abbonamenti. Dal 22 al 28 luglio, prelazione per gli abbonati alla stagione 2023/2024 con contestuale conferma del posto. Dal 29 al 31 luglio, gli abbonati 23/'24 che vorranno cambiare posto potranno farlo, tranne quelli che hanno confermato con la prelazione dal 22 al 28 luglio. Dal primo agosto all'11 agosto ogni abbonato alla stagione '23/24 potrà permettere ad un'altra persona di acquistare un abbonamento a tariffa agevolata "porta un amico". Vendita libera, infine, dal primo agosto al giorno della prima gara casalinga.

I prezzi

L'abbonamento è valido per 19 partite casalinghe e il prezzo include la prevendita. Curva Sud: under 14 130 euro, donna over 65 famiglia 170 euro, intero famiglia 170 euro, intero porta un amico 185, intero prelazione abbonato 185 euro, intero 200 euro. Gli under 14 pagano 140 euro nei Distinti, 160 in tribuna azzurra, verde 200, rossa 305. Donna over 65 195 euro nei Distinti, 235 azzurra, 310 tribuna verde, 420 tribuna rossa. Donna over 65 prelazione abbonato: da 195 a 420 euro. Intero famiglia da 170 euro a 345 euro. Intero porta un amico da 185 a 685 euro. Intero prelazione abbonato da 185 euro a 685. Intero da 200 euro di curva a 730 euro tribuna rossa.