Passione granata: prosegue la campagna abbonamenti, il dato aggiornato delle tessere vendute

L'obiettivo è raggiungere quota 12mila tessere vendute e l'andamento va nella direzione dell'obiettivo a portata di mano. La Salernitana ha comunicato il nuovo report sugli abbonamenti: 9211 tifosi già possesso del titolo d'ingresso allo stadio. Il dato della scorsa stagione è stato, dunque, abbondantemente superato, ormai già di mille unità. Nel secondo anno consecutivo di Serie A, infatti, erano stati 8118 gli abbonamenti venduti.

La nota stonata

Resta sempre la mancata apertura della curva Nord, il settore che la Salernitana avrebbe voluto destinare alle famiglie, ai bambini. L'amministratore delegato Maurizio Milan, ospite di Giffoni Film Festival, ha spiegato: "ll danno lo abbiamo quantificato in termini economici – euro più, euro meno – ma non mi va di parlarne ora. Lo faremo pesare al momento debito e nelle sedi opportune. Adesso concentriamoci sulla squadra e sulla sua ossatura". Farlo "nelle sedi opportune" può significare due cose: evidenziare il disappunto per la mancata apertura in un prossimo incontro con i propri riferimenti istituzionali oppure quantificare il danno nei dialoghi con il Comune di Salerno per ottenere eventualmente un taglio alle spese, a titolo di compensazione.