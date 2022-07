Passione granata: file in ricevitoria per l'acquisto dell'abbonamento

Passione granata e file in ricevitoria: è cominciata la vendita libera degli abbonamenti alla stagione 2022-2023. Mentre la Salernitana rinforza la squadra e ritocca le agevolazioni (family pack introdotta anche per la curva Sud) i supporter hanno raggiunto i punti vendita per acquistare le nuove tessere. Il report della Salernitana indica 3545 abbonamenti staccati. Il dato è provvisorio, in attesa della vendita libera, dunque riservata non solo ai possessori di granata card e vecchi abbonati.

I disagi

Le ricevitorie segnalano difficoltà. "La campagna abbonamenti ricomincia domani alle ore 10". Nells comunicazione rimbalzata anche attraverso il megafono dei social network, quel "domani" è stato anticipato di 24 ore sull'agenda di molti supporter che già ieri, domenica 10 luglio, avevano tentato di "battere" la concorrenza: avrebbero voluto già acquistare l'abbonamento. Tutto rimandato invece ad oggi, lunedì. C'è anche pressante richiesta di abbonamenti in tribuna rossa ma il settore - riferiscono i cassieri delle ricevitorie - non è stato ancora messo in vendita.