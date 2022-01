Pasquale Mazzocchi è un nuovo giocatore della Salernitana

E’ stato raggiunto l’accordo tra U.S. Salernitana 1919 e Venezia F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del difensore classe ’95 Pasquale Mazzocchi. Il calciatore indosserà la maglia numero 30.

Secondo annuncio ufficiale della Salernitana. Dopo il portiere Sepe, arriva in granata il terzino destro ex Venezia (al club lagunare, indennizzo di 1 milione di euro). "Pronto per la battaglia", ha scritto Mazzocchi sul proprio profilo Instagram.