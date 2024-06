Gli allenamenti della Salernitana: la Giunta si pronuncia sull'Arechi e Petrachi sonda UItimo Minuto

Il Comune di Salerno, la Giunta in particolare, dovrà pronunciarsi sulla richiesta della Salernitana: allenamenti allo stadio Arechi per 6 mesi, fino a dicembre, in attesa di definire la logistica al centro sportivo Mary Rosy, dopo i ricorsi al Tar. Nel frattempo il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha effettuato anche sopralluoghi presso l'agriturismo UItimo Minuto.

Lo scenario

La struttura, che si trova sulla Strada Provinciale Aversana, ha già ospitato in passato gli allenamenti della Salernitana. Durante la propria visita, il direttore sportivo dei granata ha verificato la tenuta del manto erboso. Disporre di un ulteriore sfogo per le sedute quotidiane di lavoro darebbe modo alla Salernitana di non appesantire il fondo di gara allo stadio Arechi, soprattutto nelle settimane che poi sfociano nella gara casalinga di campionato. Il 10 luglio, i granata conosceranno il proprio cammino: saranno sorteggiati i calendari di Serie B. Il 10 agosto, primo turno di coppa Italia: allo stadio Arechi, la Salernitana sfiderà lo Spezia, avversaria che poi ritroverà in campionato. La Serie B comincerà il 17 agosto, ma da tradizione è previsto anche l'anticipo a venerdì 16.