L'abbraccio della curva Sud Siberiano: la Salernitana prepara l'allenamento a porte aperte

Aria di derby allo stadio Arechi. Giovedì 27 aprile, in occasione dell'allenamento pomeridiano che la Salernitana sosterrà nell'impianto sportivo di via Allende, è stata programmata una seduta di lavoro a porte aperte. I tifosi, dunque, potranno raggiungere gli spalti della curva Sud Siberiano e incitare i propri beniamini.

Il precedente

Forse c'è anche un pizzico di scaramanzia in questa iniziativa che spalanca le porte alla passione popolare: analoga richiesta fu avanzata dalla Salernitana al Comune alla vigilia della trasferta di Roma contro la Lazio, partita poi vinta allo stadio Olimpico dal cavalluccio marino.

In bilico

Pende ancora il punto interrogativo sul fischio d'inizio di Napoli-Salernitana. Sia chiaro: la partita ha una collocazione ben precisa nel palinsesto televisivo e negli uffici di Lega, le ore 15 del 29 aprile. A Napoli, però, chiedono il differimento di un giorno per giocare in contemporanea con la Lazio, che farà visita all'Inter. Il sindaco ha spiegato che se non si giocherà di domenica sarà necessario aprire al pubblico lo stadio Maradona anche il 30 aprile per attendere il risultato della Lazio e l'eventuale aritmetica. La Salernitana aspetta conferme o variazioni, ma è ovvio che sia desiderosa di conoscere l'orario della partita al più presto, "senza se e senza ma", per organizzare la propria logistica, tenuto conto che il 3 maggio i granata saranno di nuovo di scena in campionato per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina. Poche ora fa, proprio da Salerno dov'era in visita per assistere alla Coppa Italia Primavera, c'è stata un'apertura da parte del presidente di Lega, Casini: "Se ci saranno motivi di ordine pubblico che imporranno lo spostamento della partita, la Lega si adeguerà".