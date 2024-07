Dopo Sottil c'è Fontana: la Salernitana sta per scegliere il nuovo allenatore

Gaetano Fontana è sull'uscio. Il direttore sportivo della Salernitana, Gianliuca Petrachi, lo ha individuato come erede di Andrea Sottil, dimissionario. In realtà, si tratta di una eredità solo formale e contrattuale, non tecnica: Sottil, annunciato lo scorso 20 giugno, ha palesato dubbi dopo le comunicazioni dei cambi di programma del club granata, che è passato da Vandeputte e Coda alla necessità di rinverdire il più possibile la rosa, puntando sulla valorizzazione dei giovani e sull'autosostenibilità. Perciò Sottil adesso è nel mirino del Catanzaro e Petrachi è andato deciso su Fontana, che è in largo vantaggio nella corsa (necessariamente breve, il 10 luglio c'è il ritiro) alla panchina della Salernitana.

Lo scenario

Fontana, debuttante in B, aveva già firmato a propria volta con il Latina. Il 31 maggio scorso, gli era stato rinnovato il contratto e la nuova avventura con i pontini sarebbe cominciata il 15 luglio in ritiro. Adesso sta flirtando con la Salernitana, il ds del Latina, Patti, è stato informato e sta cercando alternative a Fontana e al vice Emilio Coraggio, che "Jimmy" porterebbe con sé. Sullo sfondo restano i vari Lucarelli, al quale era stata chiesta una disponibilità, Corini, Caserta, Brocchi. Fontana sarebbe alla quinta esperienza in Campania: ha già allenato la Nocerina, la Juve Stabia, la Casertana e la Turris. Era alla guida della Nocerina nel derby-farsa del novembre 2013, terminato dopo pochi minuti per assenza di numero regolamentare di giocatori molossi disponibili. La Salernitana vinse a tavolino e fioccarono provvedimenti. Tra gli squalificati, anche Fontana.