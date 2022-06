Biennale o fumata nera: il destino di Nicola è legato alla firma di Iervolino

"Davide Nicola non è legato a me, è libero. Lui ha già firmato un pre contratto, anzi un contratto, che deve essere solo depositato". Nel giorno dell'addio alla Salernitana, Walter Sabatini è stato intercettato da Sky alla stazione ferroviaria di Milano e ha fatto luce anche sull'attuale condizione di mister salvezza.

Lo scenario

Nicola ha già sottoscritto un contratto da 800mila euro a stagione per due anni (penale per la Salernitana di 200mila euro, in caso di risoluzione anticipata) ma non c'è stato ancora il deposito e manca la firma del patron Iervolino. A differenza di quanto è accaduto, dunque, per Sabatini, raggiunto da una pec che notte tempo formalizzava la revoca del contratto, nel caso di Nicola la Salernitana non ha fretta. Il club lo ha di nuovo sondato, ha ottenuto l'assenso a procedere anche senza Sabatini ma non c'è la firma di Iervolino e il contratto al momento resta una proposta.

Il casting

Come per il toto diesse, anche per quanto riguarda l'allenatore ci sono valutazioni e profili in lizza. Prima di ingaggiare Nicola, Iervolino era ingolosito dalla prospettiva di portare in granata Andrea Pirlo, poi sfumata. Nel frattempo durante il campionato appena concluso ha più volte seguito le partite con Fabio Cannavaro, altro campione del mondo. In agenda c'è anche De Zerbi, reduce dall'esperienza con lo Shakhtar Donetsk. Occhio, infine, a Tudor che si è separato dall'Hellas Verona.