La Salernitana prepara il futuro: prove d'intesa con Paulo Sousa, le cifre del contratto

"Ci sono le condizioni per costruire a Salerno una squadra ambiziosa. Ci sono società che hanno nel proprio dna la cultura della vittoria. Noi stiamo crescendo e la possiamo acquisire". Paulo Sousa, dopo la vittoria contro l'Atalanta, ha ribadito la propria volontà di proseguire il matrimonio con la Salernitana, dicendo sì al rinnovo contrattuale.

Lo scenario

Si aspetta, però, di non competere con lo Spezia e con il Verona per la salvezza. Pur consapevole che la Salernitana si accinga a disputare il suo terzo campionato consecutivo in Serie A - un unicum nella propria storia ultracentenaria - il tecnico lusitano pigia sull'acceleratore e dice: "Non dobbiamo riconoscerci piccoli ma continuare a crescere per diventare grandi".

Le cifre

Sousa guadagnerà 395mila euro fino al 30 giugno. L'ingaggio sarà di 1 milione e 195mila euro a stagione per altri due anni, in caso di rinnovo. Entrambe le parti si possono liberare dopo 1 anno. La Salernitana può farlo gratis e Sousa, invece, con una clausola rescissoria di 1 milione di euro.