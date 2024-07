Da Lucarelli ad Aquilani: è cominciato il nuovo casting per la panchina della Salernitana

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Salernitana, ha chiesto a Cristiano Lucarelli, uno dei papabili a sostituire Sottil, disponibilità ad accettare la guida tecnica dei granata. L'ennesima giornata serrata sul fronte Bersagliera comincia con il nuovo casting per rimpiazzare un allenatore che era stato ufficializzato il 20 giugno.

Lo scenario

Tutto è precipitato nelle ultime ore. Sottil aveva manifestato dubbi nel weekend: frenata prolungata, l'autosostenibilità proposta dal club non lo convince fino in fondo. Così ha manifestato le preprie perplessiità all'ad Milan e al ds Petrachi. quest'ultimo resterà al proprio posto e cerca un allenatore con caratteristiche precise. dovrà essere un trainer fautore di un calcio propositivo e che non subisca le partite. Parlerà anche con Aquilani. Sul taccuino ci sono pure Caserta e Corini.