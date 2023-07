Acciacchi muscolari, esuberi: la Salernitana annulla l'amichevole e si riposa con il rafting

Il portierino Allocca è finito sul lettino dei fisioterapisti per affaticamento, Costil è appena arrivato e dovrà sostenere visite mediche propedeutiche al tesseramento, Fiorillo ha un problema muscolare in via di risoluzione e Ochoa non è ancora arrivato. Mazzocchi sta gestendo con terapie un problema muscolare di lieve entità al retto femorale, Maggiore deve sottoporsi ad esami di controllo, Dia svolge terapie come da protocollo di lavoro di potenziamento, concordato con il professore Cerulli che lo ha visitato all'inizio della scorsa settimana per valutare i progressi del ginocchio operato. Paulo Sousa ha fatto due rapidi calcoli e ha preferito chiedere l'annullamento della partita amichevole contro i turchi dell'Hatayspor.

Il programma

Molti tifosi, che avevano già acquistato il biglietto e prenotato il viaggio a Latina per seguire i colori granata, si sono interrogati sui motivi di questo improvviso cambio di programma. Le ragioni sono legate alla gestione delle rotazioni di squadra, alla necessità di far rifiatare chi, in assenza del compagno, avrebbe dovuto poi sottoporsi ad un sovraccarico di lavoro in un momento particolare della preparazione, a venti giorni dal debutto in campionato in programma il 20 agosto allo stadio Olimpico contro la Roma. Lunedì 31 luglio, è previsto un giorno di scarico e riposo per i muscoli. La Salernitana ne approfitterà per una escursione a base di rafting. E' riservata a tutti o quasi: Allocca, Mazzocchi e Dia si sottoporranno inizialmente alle terapie e poi dovrebbero raggiungere i compagni. Fiorillo e Maggiore dovranno sottoporsi ad esami di controllo per verificare l'entità degli infortuni muscolari.