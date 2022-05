Compleanno della Salernitana: le vecchie glorie sfidano la Nazionale cantanti

"La mia lei ha 103 anni" è la frase che i tifosi della Salernitana pronunceranno orgogliosi il 19 giugno, compleanno della Bersagliera. Per quella occasione, ci saranno effetti speciali allo stadio Arechi. E' in programma, infatti, una partita amichevole - a sfondo beneifico, ricavato alla Lilt locale - tra vecchie glorie e Nazionale cantanti.

Il programma

Hanno aderito pezzi di storia e di epopea granata: Antonio Chimenti, Mauro Facci, Claudio Grimaudo, Giovanni Pisano, protagonisti della promozione dalla C1 alla B del 1994, Roberto Breda, Paolo Rachini, Carlo Ricchetti e Vittorio Tosto che ressero il bandierone celebrativo per il giro di campo anche al termine della stagione 1997-1998, quella della promozione in Serie A. Ci saranno, tra gli altri, Artistico, Cudini, De Cesare, Ferrara, Fusco, Del Grosso, "Giacomino" Tedesco, gli estrosi Bombardini, Di Napoli, Di Michele, Ferrarese, Mounard, Di Vicino, i portieri Balli, Soviero, Pinna. In stand by Gattuso: gli organizzatori non hanno perso la speranza di coinvolgerlo. Dovrebbe rispondere presente anche Fabrizio Castori. La Salernitana dei giorni nostri potrebbe essere rappresentata dal team manager Avallone e da Francesco Di Tacchio, capitano della prima ora. Le vecchie glorie dovranno "suonarle" ai cantanti. Nell'altra metà campo sono pronti, tra gli altri, Clementino, Geolier e Rocco Hunt, quest'ultimo protagonista dei festeggiamenti post gara nello spogliatoio granata insieme a Iervolino, Nicola ed i calciatori. Ci saranno anche Luca Barbarossa, Moreno, Enrico Ruggeri Francesco Flachi, protagonista tempo fa di un docufilm proprio come il diesse granata Sabatini, e Riccardo Zampagna, il bomber con la sciarpa. Il 19 giugno è data "sacra" per i salernitani, scolpita nella roccia della storia granata. Allo stadio Vestuti, nuovo happening con la consueta sfilata e il giorno prima, il 18, alle ore 10.30 in Duomo, la Messa in ricordo di chi non c'è più, organizzata da Generazione Vestuti. Gli ultras del Direttivo Salerno dovrebbero attendere come di consueto l'alba del 19 giugno, festeggiando a cavallo tra la sera del 18 e il gong dei 103 anni di vita della Bersagliera.