Manca solo l'ufficialità: la Salernitana sceglie le date delle ultime tre amichevoli estive

La Salernitana ha scelto le date delle ultime tre amichevoli che disputerà durante il ritiro precampionato. Reduce dallo spezzone di romitaggio che sosterrà a Rivisondoli, lascerà l'Abruzzo in concomitanza con l'arrivo del Napoli a Castel di Sangro (su consiglio della Prefettura de L'Aquila) e si trasferirà a Fiuggi. Nel centro sportivo di Capo i Prati riceverà ospitalità da parte del Frosinone.

Le amichevoli

Proprio contro i ciociari disputerà una delle ultime tre amichevoli in programma nel periodo fine luglio-prima decade di agosto. La società le ha già concordate con l'allenatore Paulo Sousa. La Salernitana scenderà in campo il 29 luglio, il 2 agosto, il 5 agosto. Un'amichevole potrebbe essere disputata proprio a Frosinone, sono monitorati anche gli stadi di Latina, Campobasso e Benevento come ulteriore base logistica. Il club granata attende poi la conclusione dei concerti allo stadio Arechi per conoscere il cronoprogramma e la data di conclusione dei lavori di manutenzione del manto erboso. In ballo c'è la seconda edizione del memorial "Angelo Iervolino". La scorsa stagione, fu disputato il 30 luglio allo stadio Arechi e furono invitate a partecipare Adana Demispor e Reggina. Quest'anno il memorial resta sull'agenda granata come appuntamento fisso: il patron Danilo Iervolino tiene particolarmente ad onorare la memoria del fratello prematuramente scomparso ed a sostenere anche una causa benefica attraverso l'incasso che verrà realizzato al botteghino. Tutto dipenderà, però, dalle condizioni del manto erboso che dovrà essere sottoposto a manutenzione. Non a caso, resta in bilico anche il debutto casalingo della Salernitana in Coppa Italia: al momento, non è esclusa l'inversione di campo, a pochi giorni da ferragosto.