Quattro amichevoli e occhi spalancati sul Mondiale: sosta e lavoro per la Salernitana

La Salernitana (squadra) andrà in letargo per quindici giorni. Da mercoledì sera, infatti, Fazio e compagni andranno in vacanza e si ritroveranno al centro sportivo Mary Rosy l’1 dicembre. Durante la sosta saranno disputate quattro amichevoli: il 22 dicembre, palla al centro allo stadio Arechi contro il Nizza, ex squadra di Daniliuc. Sarà importante anche fare rodaggio e minutaggio contro Gelbison e Turris, forse senza pubblico sugli spalti. È probabile anche un test contro la Palmese, che si giocherebbe a casa Iervolino, cioè a Palma Campania, in omaggio al presidente.

Il Mondiale e le trasferte internazionali

In Qatar nel frattempo è tutto pronto per il Mondiale: il 21 novembre è in programma Senegal-Olanda, quindi la Salernitana presterà attenzione al proprio bomber Boulaye Dia. In campo anche il 25 novembre (Qatar) e il 29 novembre (Ecuador). In Nazionale c’è anche Piatek con la Polonia. Il suo programma: contro il Messico il 22 novembre, Arabia Saudita il 26 novembre e la sfida di lusso all’Argentina il 30. Tra i convocati per il Mondiale con la Tunisia c’è anche Bronn: avversarie Danimarca, Australia e Francia. Poi ci sono le amichevoli di Mazzocchi con la maglia azzurra. Il 16 novembre, ecco la partita a Tirana contro l’Albania e il 20 novembre ancora trasferta a Vienna contro l’Austria. Dopo la gara batticuore giocata a Monza e finita con una sonora sconfitta ma anche un taglio al sopracciglio, Pirola scenderà in campo con la Nazionale Under 21 il 19 novembre ad Ancona, contro la Germania. È tempo di test internazionali anche per Lassana Coulibaly: il 16 novembre, il suo Mali sfiderà l’Algeria. Il cipriota Kastanos invece giocherà contro la Bulgaria e il 20 novembre sarà in Israele. Botheim, nazionale Under 21 norvegese, il 19 novembre giocherà contro la Francia e il 22 novembre affronterà la Repubblica Ceca.