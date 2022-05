Centro sportivo, amichevoli e abbonamenti: la Salernitana prepara il futuro

A passo spedito, da Bersagliera. Dopo aver rinnovato il contratto al direttore sportivo Walter Sabatini e all'allenatore Davide Nicola, la Salernitana getta le basi per il futuro: strutture, passione popolare, amichevoli estive.

Il ritiro e amichevoli

E' stato fissato in Austria per la prima parte. "Si comincia nei primi giorni luglio", ha detto l'amministratore delegato Maurizio Milan, intervistato da Lira Tv. "Siamo pronti a rifare il manto erboso del Mary Rosy - ha aggiunto - parte una operazione di restyling. I tifosi sono la nostra linfa: cercheremo di far partire con anticipo la campagna abbonamenti". Capitolo amichevoli: la Salernitana sfiderà nel precampionato Schalke 04, Bayer Leverkusen ed Union Berlin.