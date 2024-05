Il sigaro di Kupisz e il mare Adriatico: il 10 maggio la Salernitana festaggiavA

Gli immortali di Castori avranno sempre uno spazio privilegiato nei ricordi dei tifosi della Salernitana. Il 10 maggio, anzi nella notte tra il 10 e l'11 a Roccaporena, la tavolata granata si era svuotata ma Kupisz e Jaroszynski continuavano a festeggiare. Il primo accese il sigaro e l'altro, in deroga al regolamento dopo una giornata bestiAle, proponeva l'ultimo brindisi. 10 maggio, quanti ricordi: tre anni fa, nello stadio Adriatico di Pescara deserto a causa del Covid e riservato a pochi giornalisti e addetti ai lavori, la Salernitana festeggiava il coronamento di un sogno e riportava la città in massima serie.

I propositi

In quel momento, Fabiani sornione chiese a Tutino come mai aveva deciso di lasciare ad André Anderson l'incombenza della battuta del calcio di rigore - Gennaro che oggi fa faville a Cosenza forse dimenticò di avere a disposizione un bonus legato ai gol - e il team manager Avallone, adesso squalificato per due giornate ed impossibilitato a sedere in panchina all'Allianz Stadium contro la Juventus, partecipava ai caroselli in campo. Un'annata speciale, fatta di rimonte, rincorse, partite impossibili. Di lì a poco, sarebbe poi cominciato il tormentone del trust ma la Salernitana nel frattempo coronava il suo sogno: ardita, orgogliosa e fiera, da vera Bersagliera.