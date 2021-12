Le partite del girone di ritorno della Serie A: le date della Salernitana

L'assemblea della Lega Serie A si è pronunciata sull'estensione della proroga del trust, fino al 30 giugno 2022. Martedì, la Federcalcio dovrà dare il via libera alla presenza in proroga della Salernitana in massima serie, nonostante possa essere disattesa la deadline del 31 dicembre, indicata in origine nel trust. L'impasse è nel frattempo già superata dal calendario delle prossime gare, ufficializzato oggi dalla Lega. Nessuna x al posto della Salernitana ma le date delle prossime partite del 2022.

Partite e orari

Salernitana-Venezia (giovedì 6 gennaio 2022 ore 18:30)

Hellas Verona - Salernitana (domenica 9 gennaio 2022 ore 20:45)

Salernitana -Lazio (sabato 15 gennaio 2022 ore 18)

Napoli - Salernitana (23 gennaio 2022 ore 15)