Tifosi granata in fermento, affondo del consigliere Cammarota: "Il sindaco convochi Iervolino"

Salerno è la Salernitana e la Salernitana è Salerno. Non è una frase fatta, ma la sintesi del legame a filo doppio tra squadra di calcio e città. Quando i granata languono e la tifoseria è in fermento, le istituzioni non possono osservare immobili. E' il momento più delicato della gestione Iervolino: il cartello vendesi è sempre affisso alla porta del club, nonostante la fine delle consultazioni con il fondo americano che aveva mostrato interesse all'acquisizione delle quote azionarie.

Lo scenario

Gli ultras curva Sud Siberiano si mobilitano: hanno convocato un corteo per giovedì 4 luglio e si sono dati appuntamento alle ore 18 davanti al Novotel. Chiamano a raccolta tutti i tifosi, la città. Che cosa risponde la città? Che cosa risponde chi la rappresenta nelle sedi istituzionali. Il consigliere comunale Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, ha chiesto al sindaco Vincenzo Napoli di vigilare sul futuro della Salernitana. In attesa che la Giunta si pronunci sulla richiesta di utilizzo del terreno di gioco dello stadio Arechi - in deroga alla convenzione d'uso - per i prossimi sei mesi di allenamenti, Cammarota chiede al primo cittadino Vincenzo Napoli di convocare ad horas il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino.

La nota di Cammarota

"Ho richiesto al sindaco di Salerno, nel suo ruolo istituzionale di rappresentanza della nostra città, di esigere con urgenza dal presidente Iervolino un incontro per chiarire le sorti della Salernitana. Al di là dell’interesse economico, la Salernitana è innanzitutto un interesse pubblico", scrive il consigliere Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza.

Il comunicato del Centro Coordinamento

"Stanchezza. Frustrazione. Amarezza. Delusione. Sono solo alcune delle sensazioni che pervadono la tifoseria della Salernitana da ormai 4 mesi a questa parte, da quando cioè abbiamo capito tutti che la barca stava affondando e che saremmo ritornati in B - scrive il Centro Coordinamento - Le notizie che abbiamo subìto nel fine settimana hanno gettato tutti noi nello sconforto totale: prima la conclusione negativa della cessione a Brera Holdings, poi il rifiuto di Sottil di sottoscrivere il contratto da allenatore, ora le indiscrezioni circa il nuovo trainer granata. Il tutto ovviamente nel silenzio assordante da parte del presidente Danilo Iervolino che oggi appare a noi solo come il lontano ricordo dell’imprenditore innamorato, giovane, rampante e di successo che abbiamo avuto modo di conoscere nel gennaio 2022, all’atto del suo insediamento. Pur sapendo che le responsabilità clamorose sia della retrocessione che della situazione attuale non sono da addebitare solo a Iervolino ed al suo amministratore delegato Maurizio Milan, ma anche a fattori esterni tra cui sicuramente la politica regionale e locale, il presidente Riccardo Santoro e l’intero Direttivo del CCSC pretendono immediatamente che si faccia chiarezza, convocando ad horas una conferenza stampa nella quale la società ci deve mettere la faccia e deve fare luce completa sul progetto sportivo che si intende portare avanti in questa città. Sosteniamo in pieno il senso dell’iniziativa dei gruppi della Curva Sud Siberiano che giovedì sera hanno organizzato un corteo di protesta lungo le strade di Salerno. In conclusione, lanciamo ancora una volta un appello accorato al presidente Iervolino: nonostante tutto quello che è accaduto, sappia che noi della tifoseria organizzata di Salerno saremo sempre al fianco della Bersagliera in ogni momento e situazione, ma meritiamo chiarezza e rispetto, come abbiamo sempre fatto noi nei suoi confronti, anche nelle circostanze più critiche dello scorso campionato, senza mai offendere e provando sempre a dialogare".