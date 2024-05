Infermeria granata: attacco di appendicite per Fazio, operato d'urgenza

Non c'è pace per la Salernitana. Dopo la retrocessione, l'ennesima sconfitta contro il Verona ed i fischi dei suoi tifosi, c'è stato un nuovo, spaventoso sussulto in infermeria. Il difensore Federico Fazio è stato colpito da un attacco di appendicite acuto. L'atleta argentino è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dov'è stato sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza. Fazio non sarà, quindi, disponibile per la trasferta a San Siro contro il Milan, ultima partita del campionato.

Il precedente

Tanto spavento, stamattina, lo scorso 30 aprile per Iron Gomis, il centrocampista offensivo della Salernitana. Dopo la pausa concessa da Colantuono al termine della partita di Frosinone, l'atleta insieme ai compagni avrebbe dovuto ripresentarsi al centro sportivo Mary Rosy dov'era fissata la ripresa della preparazione. A casa, invece, fu colpito da malore e fu trasportato in ospedale.