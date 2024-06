Il Collegio Arbitrale rinvia l'udienza per Dia: i gol dell'attaccante valgono 16 milioni

Il Collegio Arbitrale (presidente Proto, arbitri Auletta e Macrì) ha rinviato al 12 luglio l'udienza per discutere della multa che la Salernitana aveva comminato a Dia (il 15% di una mensilità) e che il calciatore aveva impugnato. Dopo le prove tecniche di disgelo, che dovranno portare alla cessione imminente dell'attaccante, gli avvocati hanno chiesto e ottenuto un rinvio.

Lo scenario

Nelle more del differimento, Dia sta dedicendo con il proprio agente la migliore destinazione. Dove giocherà? La Lazio si è sensibilmente avvicinata alla richiesta della Salernitana: 16 milioni per portare via il giocatore e assicurarlo al tecnico Baroni, insieme a Tchaouna che è stato pagato la metà. Dia, però, è ingolosito anche da un sondaggio-offerta pervenuto dall'Arabia Saudita. Riflette, ci pensa, l'agente si è riservato qualche ora di tempo per sciogliere il nodo. Il suo futuro, in ogni caso, sarà lontano dalla Salernitana, che adesso cerca nuovi gol e sonda Tutino, Donnarumma, Coda.