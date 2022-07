Salernitana, parla Valencia: “Felice e ottimista, darò il massimo”

"Sono molto felice, ho realizzato il sogno di giocare in Europa e in un campionato competitivo come la Serie A. Sono emozionato e ottimista: sarà una bella esperienza a Salerno, dovrò dare il meglio per fare bene e aiutare la squadra". Queste le prime parole di Diego Valencia dopo il suo arrivo alla Salernitana. "Ho molta voglia di cominciare ad allenarmi con la squadra, conoscere i compagni, lo staff, lo stadio e i tifosi - ha proseguito il cileno - Quando il mio trasferimento è diventato ufficiale ho ricevuto tantissimi messaggi dal Cile ma anche dai tifosi della Salernitana. Ringrazio tutti per il supporto, darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del club".