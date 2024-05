La pazza iDea dura un tempo: l'Atalanta rimonta e sbanca l'Arechi

Nel buio della retrocessione brilla la stellina di Tchaouna. Liberato da un assist di Vignato, sguscia via sulle sue zolle preferite, quelle di destra, e al 18' con il sinistro supera Carnesecchi depositando nell'angolo lontano, alla destra del portiere dell'Atalanta. Vorrebbe far festa e godersi la scena ma i tifosi ricacciano lui e la squadra (in maglia nera) nella metà campo dei dannati, fischiando e contestando. La retrocessione fa male, malissimo. Gli ultras all'alba del match srotolano striscioni di aperta critica all'operato del club. Metri di carta che si srotolano sulla testa dei tifosi ma anche della Salernitana, attraversandola da parte a parte e inchiodandola alle proprie responsabilità. "Quest'anno... parte sinistra della classifica"; "Acquisti prestigiosi (calciatori con l'algoritmo)"; "Centro sportivo e ammodernamento stadio"; "Progetto Salerno sport-city". Poi la conclusione amara, laconica, dopo la ricostruzione del disastro, un coccio dopo l'altro: "Grazie a tutti... è arrivata la retrocessione".





Le assenze

Mancano otto giocatori alla Salernitana, ma soprattutto manca Danilo Iervolino, il patron. Nelle prossime ore, il presidente granata incontrerà di nuovo l'ad Milan per riavviare il progetto di rilancio del club in Serie B. Prima di Angelozzi - è in pole position, alle sue spalle c'è Sogliano, tra i candidati - bisogna congedarsi da Walter Sabatini. Resteranno in pochi: c'è da sciogliere il nodo Dia, ma anche Coulibaly. Tchaouna e Pirola sono calciatori di proprietà e andranno via. Costil si libererà a parametro zero e contro l'Atalanta non ha giocato titolare, è toccato a Fiorillo. L'Atalanta, invece, a dispetto del ritorno di Europa League in programma giovedì contro l'Olympique Marsiglia, schiera la formazione migliore o quasi, con tutta l'artiglieria pesante: sfiorano il gol Miranchuk e Lookman. C'è pure Ederson, che al 34', con un raddoppio intelligente, evita che Tchaouna possa concedere il bis puntando anche Scalvini. Nel frattempo la curva ha continuato a bersagliare la squadra con una serie di cori: "Mercenari fuori dall'Arechi" e "fuori da Salerno", poi "Andate a lavorare".

Ancora Tchaouna, poi Scamacca e Koopmeiners

Esce Pasalidis per infortunio. Dallo spogliatoio, la Salernitana sbuca con Pellegrino in difesa. Ruggeri, De Ketelaere e Koopmeiners sono la risposta di Gasperini. Lookman divora il pareggio ma in precedenza i granata sfiorano il clamoroso 2-0 con il solito Tchaouna che fionda di sinitro e impegna Carnesecchi. Poi c'è un'abbondante di fischi per Sambia che manda "in meta" il suo calcio di punizione. Al 12', però, l'Atalanta rimette le cose a posto: cross da destra, sponda di Pasalic e tocco sotto misura di Scamacca che regala il pareggio alla Dea. Sei minuti e l'Atalanta ringrazia per l'ennesimo errore di Bradaric che va a cercar fortuna nella metà campo atalantina anziché proteggere il pallone. Koopmeiners ne approfitta e da fuori area mira al palo destro. Fiorillo la vede solo passare e non tenta neppure il tuffo sulla propria destra. Si accendono gli animi e l'arbitro estrae il cartellino rosso per allontanare il team manager Salvatore Avallone. Nel frattempo la Salernitana ha anche l'occasione di impattare.Al 25', dopo l'ingresso di Legowski e di Zanoli, quest'ultimo serve un assist al bacio per Weissman che tira a botta sicura ma Scalvini, ultimo baluardo, salva sulla linea. Bradaric si fa male ed esordisce Sfait. Non Gerardo Fusco: Colantuono esaurisce con Sfait il terzo slot ed a 13' dal termine ha disposizione il quinto cambio che deve però far entrare insieme al compagno. Soprassiede. Fusco junior ritorna in panchina e la Salernitana opera in totale solo 4 cambi. Tchaouna ne inventa un'altra delle sue: strappo e conclusione di destro, il pallone si perde di un soffio sulla trasversale. Con tutta la rabbia e l'amarezza di questo mondo, la tribuna non può non applaudirlo. Lo fa anche Gasperini, che potrebbe tenerlo d'occhio per la nuova Dea.