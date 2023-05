Le formazioni di Salernitana-Atalanta: granata salvi se vincono e non vincerà lo Spezia

Nel giorno di Salernitana-Atalanta c'è possibilità di salvezza aritmetica per i granata. Il conforto dei numeri potrà arrivare in seguito ad un incrocio di risultati favorevoli: non più tenendo conto del risultato del Lecce che ieri ha pareggiato a Roma contro la Lazio ma "gufando" lo Spezia che ospitierà il Milan. Se, dunque, la Salernitana conquisterà l'intera posta in palio contro l'Atalanta e lo Spezia non vincerà in casa contro il Milan che lotta per l'ingresso in Champions come la Dea, la permanenza della Bersagliera in Serie A sarà cosa fatta.

Il tabù

Il primo obiettivo è battere l'Atalanta. Non sarà impresa facile: Salernitana mai in gol contro i bergamaschi nei precedenti di Serie A in casa propria e mai vittoriosa nei 14 incroci della storia. Toccherà a Dia prendere a pallonate il tabù: sarà supportato da Piatek. Fischio d'inizio alle ore 15. Arbitrerà Piccinini di Forlì.

Le formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Lassana Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. In panchina: Sepe, Fiorillo, Lovato, Troost-Ekong, Mazzocchi, Sambia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Botheim, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. In panchina: Musso, Rossi, Demiral, Okoli, Bernasconi, Mendicino, Muriel, Hojlund, De Nipoti. Allenatore: Gasperini.