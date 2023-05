Gyomber tenta il recupero: Salernitana in ansia per il proprio stopper

La Salernitana è in ansia per il proprio stopper Norbert Gyomber. A causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, il difensore slovacco ha saltato parte della sfida casalinga alla Fiorentina e la partita di Empoli. In sua assenza, la difesa granata è diventata più fragile: cinque gol incassati in meno di due partite.

La svolta

Gyomber è considerato da Sousa uno dei migliori centrali della Salernitana, forse il migliore. E' curioso e anche singnificativo sottolineare che 39 dei 56 gol subiti dai granata, dunque circa il 70%, siano stati realizzati dagli avversari senza Gyomber in campo. Nel primo allenamento della settimana, Norbert ha forzato l'andatura ma poi è stato di nuovo gestito, come se il torpore che gli imbriglia il flessore non fosse ancora scomparso. Farà un provino giovedì. Sarà una giornata decisiva per lui e per Pirola. Quest'ultimo ha svolto solo esercizi con la cyclette, dopo la commozione cranica che si era procurato ad Empoli e che lo aveva costretto ad effettuare controlli in ospedale. In attesa di Gyomber e con la concreta possibilità di poter comunque riavere Pirola nella formazione titolare, Sousa tiene aperto il ballottaggio Lovato-Daniliuc per l'altra maglia disponibile. Bronn è squalificato, Troost-Ekong attende una chance che non è arrivata ancora.