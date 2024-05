Salernitana-Atalanta è il festival delle assenze: 8 giocatori granata ko

La penultima gara casalinga della Salernitana è di nuovo la conta dei disponibili. l'allenatore Colantuono, ex di turno oggi contro l'Atalanta (fischio d'inizio allo stadio Arechi alle ore 18), dovrà rinunciare innanzitutto a Candreva. Il giocatore scenderà in campo solo un'ora prima della partita per ricevere il premio per le 500 presenze già totalizzate in Serie A. Mancheranno anche il portiere Ochoa, i difensori Boateng, Gyomber, Pierozzi, i centrocampisti Maggiore, Gomis e Kastanos.

Lo scenario

La Salernitana ha convocato anche due baby della Primavera. Si tratta di Guccione, difensore, e di Gerardo Fusco, attaccante. Quest'ultimo è figlio d'arte: il papà è Luca, vecchia bandiera granata. "Vedremo se farli esordire a gara in corso - ha detto Colantuono . Dobbiamo anche preservare la regolarità del campionato". E soprattutto evitare - ma in ogni caso non sarebbe colpa dei ragazzi - l'imbarcata che i granata già subirono tempo fa a Bergamo, quando la Dea si impose 8-2. L'Atalanta aspetta il ritorno della semifinale di Europa League, in programma giovedì contro l'Olympique Marsiglia. In funzione di questo importante appuntamento, l'allenatore Gasperini è pronto ad attuare un ampio turnover.

Le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Touré. Ballottaggi Ruggeri-Bakker e Ederson-Adopo.