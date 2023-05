La Salernitana sfida l'Atalanta, parla Sousa: "Manca un'altra vittoria per la salvezza"

Beata abbondanza: la Salernitana recupera Gyomber e Candreva, schiera Dia e Piatek, aspetta uno tra Kastanos e Mazzocchi. La vittoria, invece, non può più attendere: se i granata batteranno l'Atalanta e saranno favoriti da una carambola nei piani bassi della classifica (una tra Lecce e Spezia), saranno aritmeticamente salvi.

La mentalità

"La partita contro l'Atalanta deve essere uguale alle altre. Questo è il vero scatto di crescita: c'è bisogno di un atteggiamento interno, individuale, che obbliga a pensare a tutte le partite allo stesso modo. Non bastano due ore qui al campo. Ci sono delle società che hanno la cultura di vittoria e che hanno giocatori che sentono la vittoria. Ci sono delle altre società come noi che stanno crescendo e lavorano per trovare questo passo giusto. Ai calciatori ho parlato di identità, che è il nostro passaporto, il modo per farci riconoscere. Noi dobbiamo riconoscere le nostre debolezze ma anche le cose buone: dobbiamo credere in noi stessi e avere intensità per essere orgogliosi del nostro lavoro. La connessione che siamo riusciti ad ottenere con il diesse, con la squadra e la città è molto bella. Qualsiasi persona che ama il calcio sta bene qui a Salerno. Resto in questo momento concentrato sul mio lavoro. Hanno visto anche il ritiro, mi hanno informarto e ne abbiamo parlato. Fatto questo, poi dobbiamo trovare avversari più vicini per limitare gli spostamenti".

Gli scenari Champions

L'Atalanta cerca il piazzamento migliore e ambisce ancora al quarto posto. Altrettanto farà il Milan a La Spezia. "L'Atalanta è la squadra che ha maggiore stabilità tattica in questi anni. Gasperini prende giocatori per la sua filosofia di gioco, ha più di trecento partite, loro giocano ad occhi chiusi. Molti dicono che è tutto basato sull'aggressività difensiva, uomo contro uomo. Non è solo questo. Sono entusiasta, ad esempio, di come spingono i suoi braccetti. Noi vogliamo provarci e siamo concentrati verso una vittoria, un'altra vittoria ancora, contro una squadra importante. Mai sentirsi inferiori agli altri ma sempre alla pari. Ad Empoli c'è mancato proprio questo: mettere in pratica questa ambizione e dare continuità durante la partita. Ad Empoli ci è mancato questo e ne ho parlato ai ragazzi".

Memoria

"Il risultato di 8-2 lascia sempre dei segni, i protagonisti lo sanno. Il contesto però è diverso e dobbiamo sempre restare in partita, altrimenti l'Atalanta ci fa male". Gyomber come sta? "Non ha lesione, non ha mai avuto lesione. Come Candreva, ha fatto tutta la settimana con noi. Convive con un po' di fastidi ma li gestice e lo stiamo mettendo in condizione di esserci". Piatek si candida alla maglia da titolare? "Non è la prima volta che gioca con Dia, soprattutto all'inizio del campionato lo ha fatto". I diffidati? "Nella settimana che ha anticipato il Napoli. Ho cercato di ragionare anche con me stesso: una partita che è stata dedicata alla festa del Napoli, ci sono diffidati e poi c'è un'altra partita. Paulo, che fai? Mi sono detto che se voglio creare una mentalità, non posso fare questi discorsi".