La Salernitana colleziona la ventiquattresima sconfitta, la voce dei tifosi: "Iervolino deve cambiare tutto"

Nella colonna sinistra della classifica, adesso, bisogna ambire a starci in Serie B. Non è scritto da nessuna parte che le decadute, più o meno nobili, passeggino nella categoria dei cadetti. Anzi, nella prossima stagione, piazze blasonate e capoluoghi del sud ritorneranno ad incrociare il cammino della Salernitana. Il presidente Iervolino non era presente allo stadio Arechi, in occasione della ventiquattresima sconfitta della Salernitana. I tifosi, in ogni caso, hanno deciso di esporre striscioni per far riecheggiare la propria critica verso l'operato del club e verso decisioni strategiche che non hanno portato frutto. Ora toccherà al patron rimboccarsi le maniche e rilanciare. Nel frattempo, la stagione incubo regalo un ulteriore disastro, che i tifosi commentano con sdegno.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "E anche all'Atalanta abbiamo fatto il regalo: sembrava brutto e noi, a differenza dei campioni scudettati freschi, siamo coerenti. La società ha fatto il suo facendo scendere la peggiore Salernitana di tutti i tempi con la maglia nera. Un segno tangibile del velo di lutto calcistico che è caduto sulla città. Per il futuro? Sembra tanto il film di Paolo Villaggio... Io speriamo che me la cavo". Il commento di Paolo Toscano: "Stiamo solo aspettando che questo campionato finisca presto e soprattutto di comprendere le reali intenzioni di questa società che al momento non dà segnali di vita. Quanto alla partita, credo che qualsiasi commento sia inutile!". Poi Antonio Positano: "A fine partita in curva si cantava: Meglio la Salernitana che la coppa dei campioni. Questo significa tifare per la Salernitana oltre ogni categoria. Noi siamo già pronti per ripartire: che vuoi che sia...". La riflessione di Ciro Troise: "Ogni volta che vedo giocare Ederson, piango pensando a quella straordinaria giocata di Udine, contropiede in tre tocchi per Verdi, vanificata dal disastroso campionato disputato quest'anno. A questo punto sarebbe stato meglio passare a destra: non ci saremmo salvati, ma avremmo evitato questo strazio". Il commento di Mario De Rogatis:

"Non era ancora accaduto che restassi indifferente e impassibile ad un gol dei granata, dopo un'annata orribile ed imbarazzante che ormai volge al termine. Restano vive l'incertezza e la preoccupazione future, legate ad una mancanza di programmazione ed al rischio di scelte sbagliate su tecnico e dirigenza. La rivoluzione della rosa è comunque un atto dovuto, considerato il comportamento di questi presunti professionisti. Peggio di così... ".