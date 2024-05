Tanta delusione e striscioni in curva Sud Siberiano: i tifosi della Salernitana presentano il conto

Secchi di vernice e metri di carta: i tifosi granata oggi potrebbero scrivere la propria lettera alla Salernitana. Non sarà come "Lettera da Amsterdam", il coro orgoglioso della Sampdoria, che fa da sfondo e colonna sonora alle gare dei blucerchiati. Piuttosto potrebbe somigliare alla "voce del silenzio", che i milanisti hanno esposto a mo' di striscione durante la partita contro il Genoa. La sfida all'Atalanta è l'ultima gara casalinga del campionato. La stagione-incubo volge al termine ed i supporter del cavalluccio marino hanno ansia di futuro. Prima di voltare pagina, però, indugeranno sulle contraddizioni del campionato e sui tanti errori commessi dalla proprietà, dalla dirigenza e dalla squadra.

Lo scenario

Dagli errori si impara sempre. La Salernitana a tutti i livelli ne ha commessi in quantità industriale e chi oggi supererà i tornelli d'ingresso - si prevede il minimo storico per quanto riguarda l'incasso, la metà degli abbonati potrebbe decidere di restare a casa - si accomoderà sugli spalti per unirsi al fischio dell'arbitro. Non solo fischi ma anche messaggi di aperta e composta critica da recapitare alla proprietà granata, alla dirigenza, alla squadra che troppe volte ha trasformato lo stadio Arechi in terra di conquista. Poi ciascuno per la propria strada. I tifosi faranno i tifosi e la Salernitana dovrà riorganizzare alla svelta la propria programmazione. E' di competenza del club e al piano di rilancio già lavorano il presidente Danilo Iervolino, che oggi dovrebbe essere assente in tribuna, e l'ad Milan che lo raggiungerà di nuovo domani a Roma. Tutti aspettano la conclusione del campionato, compreso il club granata, per trasformare in investitura ufficiale il pressing delle ultime settimane su Guido Angelozzi, artefice del progetto Frosinone. La Serie A dovrà emettere gli ultimi verdetti: i ciociari sono in piena corsa salvezza, come Empoli, Cagliari e Verona. Hanno pure Udinese e Sassuolo alle calcagna. La Salernitana, invece, è di fatto retrocessa a febbraio, dopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli, e poi ha incassato il verdetto dell'aritmetica a Frosinone. Dopo la vittoria del Sassuolo contro l'Inter è pure certa dell'ultimo posto aritmetico. Pià in basso di così, c'è solo da scavare. Anzi, c'è solo una selva di striscioni.