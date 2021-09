Luci all'Arechi e biglietti in via di esaurimento: è già vigilia di Salernitana-Atalanta, ultras sugli spalti

Ieri sera, le aziende impegnate nella installazione della illuminotecnica a led hanno effettuato il primo sopralluogo per la verifica dei punti luce. Oggi allo stadio ci sarà l'ingegnere Longhi, delegato della Lega, per la verifica dei lux. Sono stati messi in vendita altri 280 biglietti di curva Sud. Nei Distinti, biglietti esauriti